شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: لم أجتهد بالشكل الكافى لأكون أكثر نجاحًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب إن المطرب أحمد سعد يستحق مكانة أكبر وسط النجوم، ليرد سعد بأنه لم يخلص بالشكل الكافى كى يصل لمكانة أكبر.

وأكد أحمد سعد خلال حلوله ضيفًا على الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" أنه ينوى أن يكون أكثر تركيزا فى الفترة المقبلة، بعد تحقيقه النجاح بأغانى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان، شهر رمضان الماضي، قائلا إنه حقق خلال 6 أشهر ما لم يحققه خلال 6 سنوات.

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وبدأ المطرب أحمد سعد فقرته الفنية ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، بأغنية الوطنية "مين يقدر عليكى"، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، حيث أكد سعد أنه يعيش حالة من النشاط الفنى خلال عام 2020، موضحاً أن الفترة الماضية جعلته يتأمل فى حالته الفنية، ولذلك قدم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة .

وأوضح سعد أنه سعى لديو مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حتى يثبت أن الشعب المصرى لا يحب الإسفاف، وهو ما جعله يقدم فرصة مع شاكوش بعيداً عن الإسفاف الذين وصفه به عندما ظهر، لافتاً إلى أن أغنية 100 حساب كان لها مردود إيجابى عند الجمهور وحققت نسب مشاهدة عالية.

يشار إلى أن أحمد سعد طرح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بصرة" على طريقة فيديو ريليكس وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.