فيديو.. محمد رمضان يرد على الهجوم عقب إعلانه تجسيد شخصية أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان محمد رمضان، على الجدل الذي أثير عقب إعلانه عن تقديم مسلسل "الإمبراطور"، والذي يجسد من خلاله شخصية الفنان الكبير أحمد زكي.

وقال "رمضان" ببرنامج "ذا انسايدر بالعربي": "هما خايفين على الأستاذ أحمد، وأنا مزعلتش، وماقلتش هما ليه مادونيش دافع، لأن الإنسان الناجح مش محتاج حد يديله دافع .. هو اللي يدي دافع لغيره".

وأضاف: "أنا مابغنيش للزملاء، أنا بشتغل للجمهور، وأنا والزملاء في خدمة الجمهور، ونتصارع ونتسابق لمحبة الجمهور وجذب الجمهور".

وقرر محمد رمضان تأجيل تصوير مسلسل "الأسطورة"، على أن يبدأ في أواخر أكتوبر المقبل تصوير مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021

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