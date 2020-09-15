نرمين الفقي داخل كواليس تصوير مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورا لها من كواليس تصوير مسلسل "شارع 9" الذي يواصل صناعه تصويره خلال حاليا.

ونشرت "الفقي" صورا لها من مسلسل "شارع 9"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مسلسل شارع ٩، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، ومجموعة جميلة جدًا، إخراج الأستاذ محمد عبد الخالق، تأليف حسين مصطفي محرم".

مسلسل "شارع 9" 45 حلقة، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، هدى الأتربي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير.

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