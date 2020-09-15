فن ومشاهير

تكريم أشرف عبد الباقى و إياد نصار فى "سينما مصر".. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أشرف عبد الباقى و إياد نصار فى "سينما مصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أشرف عبد الباقي والفنان اياد نصار، مساء أمس الاثنين، بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية. 

 

أهدى جلال، مخرج العرض المسرحى "سينما مصر " للفنانين شهادة تقدير تحمل عنوان " إلى من عاش ليبقى"، عقب مشاهدتهما للعرض، ووجه الفنانان الشكر للمخرج خالد جلال، وأعربا عن سعادتها بالتكريم، فى صرح ثقافى فنى يحمل على عاتقه إعداد صف ثانى من نجوم الفن والإبداع .

 

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .

 

4ab89d0d-82b8-44b6-9418-227038ae71a7

 

 

277b7d15-14be-4f14-98dc-ad4d6d1188dd

 

 

926d080e-8481-404a-8443-4f027a71edb2

 

Advertisements

 

8305d15b-d38f-4d34-8086-dc6ade9af8f9

 

 

b3f1fa67-6f9d-45bd-8f49-14c09986451e

 

 

b37bff55-106a-43ad-9d3d-998dc3fbd42a

 

 

bae554d0-08be-4cb6-b181-8af3bb450724

 

 

f54ca9ab-eb79-4bf7-86ff-9415a04dcdfa

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أشرف عبد الباقى و إياد نصار فى "سينما مصر".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا