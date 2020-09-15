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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أشرف عبد الباقى و إياد نصار فى "سينما مصر".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان أشرف عبد الباقي والفنان اياد نصار، مساء أمس الاثنين، بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.
"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التى تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .
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