شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: سناء منصور طلبت منى 30 حلقة ببرنامج الأطفال وكنت مرعوب وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد حلمى، خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، إن حلم حياته أن يدخل مبنى الأذاعة والتليفزيون، وبالفعل تم قبوله في قسم الإخراج، ووقتها بدأ يفكر في تقديم فكرة برنامج للأطفال، حيث أخذ طفلا وظل يسأله بالاتفاق مع أحد المخرجين وهو محمد خلف، وذهبا بالحلقة إلى الإعلامية سناء منصور رئيسة التليفزيون المصرى وقتها، وأعجبت باللقاء للغاية، حتى طلبت منه أن يقدم 30 حلقة لعرضها فى رمضان، مضيفا: "وأثناء مشاهدتها للحلقة كنت مرعوب جدا".

وروى حلمى قصة أول حلقة للبرنامج، مؤكداً أنها كانت مع طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مشيراً إلى أن هناك حلقات كانت تضحكه للغاية، ومنها الطفل ميشو، الذى كان يرغب أن يكون طبيب أمراض نساء، وعند الزواج هعملها الأكل هوضب البيت.

يشار إلى أن النجم أحمد حلمى قدم آخر أعماله فيلم "خيال مآته"، وحقق نجاحاً ملحوظاً في السينمات، وشارك في بطولته كل من منة شلبى، حسن حسنى، وبيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.