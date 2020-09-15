شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تعتذر عن "ضى القمر" من "إلا أنا" فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة نهى عابدين عن المشاركة فى حكاية "ضى القمر" التى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش من مسلسل "إلا أنا"، فى اللحظات الأخيرة بسبب صعوبة التنسيق بين مواعيد تصوير مشاهدها فى الحكاية ومشاهدها فى مسلسل "نمرة اتنين"، حيث تواصل تصوير حكاية "الناحية التانية" حالياً مع عمرو يوسف وصبا مبارك وإخراج طارق العريان.

"نمرة اتنين" تدور أحداثه خلال 8 حلقات كل حلقة تضم أبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب وعلى رأسهم منى زكى، نيللى كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، وصبا مبارك، أحمد مالك.

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نهى عابدين

ويشارك فى إخراجه آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هانى خليفة، هادى الباجورى، محمد شاكر، أحمد النجار أما فريق التأليف فيضم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق.

أما حكاية "ضى القمر" فهى الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، ومن إخراج أحمد حسن، وبطولة كندة علوش ومحمد شاهين ومحمد علاء، وتناقش الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.