دنزل واشنطن يجبر ابنه على "مهام منزلية"

أجبّر الممثل الأمريكي المخضرم دنزل واشنطن ابنه الممثل جون ديفيد واشنطن على القيام بالمهام المنزلية خلال إقامة الأخير في منزل والديه، أثناء فترة الحجر المنزلي.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كشف جون ديفيد، بطل فيلم الأكشن Tenet "عقيدة"، خلال لقاء تلفزيوني "أونلاين" مع المذيع جيمي كيمل، أنه انتقل إلى منزل والديه خلال فترة الحجر المنزلي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).





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وخلال اللقاء، تعرض الممثل لبعض الإحراج من الممثل صامويل إل جاكسون، صديق والده، الذي سأله إذا ما كان يقوم بأعمال منزلية في منزله والده، لأن دنزل يحب النظام؟

وأجاب جون ديفيد ضاحكًا وقد اكتسى وجهه بحمرة الخجل: "لا أصدق أننا نقوم بذلك، ولكنني كنت أقوم ببعض الواجبات المنزلية، فقد كنت أقوم بالطهي وأتأكد من تواجد الجميع على مائدة العشاء في وقت محدد".

يعرض فيلم "عقيدة" للممثل جون ديفيد والمخرج كريستوفر نولان حاليًا في دور العرض العالمية، بعد تأجيله أكثر من مرة خوفًا من فيروس كورونا.



