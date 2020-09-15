شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يروى قصة سفره لإيطاليا هربا من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد حلمى إن الله -سبحانه وتعالى- قد يسر له الأمور أثناء زواجه من منى زكى، فهناك الكثير من الأشياء يكون الإنسان ليس له أى دخل فيها، مضيفا: "أتذكر أنه أثناء التحضير لزفافى على منى زكى كانت منى تصور فيلم مافيا، وقمت بتجهيز كل إجراءات الفرح بمفردى، وقامت هى باختيار فستان الفرح بالهاتف، وجاءت قبل الفرح بيوم وكان من المفترض أنها ستسافر ثانى يوم الفرح، وللحظ قام أحد الأشخاص بكتابة مكان الفرح لنجد المكان مليئا بالناس لدرجة أنهم تكدسوا علينا فى الكوشة وكانت على وشك الوقوع بنا، وقد حضر الفرح الكثير من النجوم مثل الفنان عادل إمام والراحل أحمد زكى والراحل محمود عبد العزيز والفنانة شريهان.

وفى سياق آخر كشف الفنان أحمد حلمى، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة على قناة DMC، والتى تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أنه الأخ الأوسط، فلديه أخوه خالد أكبر منه بعامين، وأخته سالى أصغر منه بعامين، وقال: "كانت العلاقة بينى وبين أخى خالد مثل أى أخين وكان خالد عاقل جدا ومتفوق ومجموعه فى الثانوية العامة كان كبيرا جدا، ولكنه لم يمارس سلطة الأخ الكبير علىّ إلا مرات قليلة".

وأضاف حلمى قائلا: "أتذكر أننى كنت فاشل جدا فى الدراسة وفى إحدى المرات قررت أنا وثلاثة من أصدقائى أن نهرب لإيطاليا ووضعنا الخطة أن نذهب لشرم ومن شرم نتحرك على إيطاليا، فقررنا أن نركب القطار القشاش ونذهب لإسكندرية لأحد أصدقائنا توسمنا فيه أن يساعدنا، وعندما ذهبنا إليه حكينا له القصة آملين فى المساعدة ولكن قال لنا إنه سيقص على والدته كل هذا وهى بالطبع ستتصل بأهالينا أو هو سيخبر أهالينا بنفسه، وطلب منا أن نعود للبيت مرة أخرى ولكننا كنا لا نملك أى نقود فساعدنا وبالفعل عودنا للبيت وكأننا كنا نذاكر طيلة اليوم" .