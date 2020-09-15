شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل الأم المصرية ماجدة زكى على سواقة أولادها فى "قوت القلوب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع أحد مشاهد مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى، وتظهر فى المشهد توبخ ابنها الذى يقود "توك توك" بسبب تهوره أثناء سيره، فى مشهد يجسد رد فعل الأم المصرية ماجدة زكى على سواقة أولادها.

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المسلسل أظهر من خلال الحلقات الأولى بساطة السيدة المصرية التى تعتمد على قوت يومها وترفض الحرام مهما كانت المغريات، وهو ما قدمته ماجدة زكى باحترافية، أيضا العلاقات الرومانسية بين إسلام جمال وديانا هشام، ومحمد أنور وكارولين عزمى، وحالة الغموض المحيطة بأسرة "حسان وزوجته صباح"، وابنهما "هيما وإش إش"، جعلت هناك حالة تعطش شديدة من قبل الجمهور للمسلسل.

كان مسلسل "قوت القلوب" للنجمة القديرة ماجدة زكى، قد تصدر تريندات السوشيال ميديا بعد ‏عرض أول 4 حلقات من أحداث المسلسل على شبكة تليفزيون الحياة، حازت على إعجاب ‏المتابعين ومشاهدى المسلسل، خاصة مع تصاعد أحداث الجزء الثانى، والإيقاع السريع للمشاهد، ‏وظهور حكايات تشويقية جديدة فى الجزء الثانى منها علاقة أبناء "قوت" مع المحيطين بهم، ‏وظهور أسرة "حسان" وزوجته "صباح"، فضلا عن الحالة الدرامية الممتزجة بالتراجيديا التى تقدمها ‏الفنانة الكبيرة ماجدة زكى فى كل حلقة.‏

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏