ماجد المهندس ورابح صقر وراشد الماجد فى حفلات اليوم الوطنى السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية أن هناك 4 من نجوم الخليج سيشاركون فى حفلات اليوم الوطنى السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم راشد الماجد، وأصيل أبوبكر، ورابح صقر، وماجد المهندس.
ومن المقرر أن تقام حفلة راشد الماجد وأصيل أبو بكر يوم 22 سبتمبر الحالى في مدينة الدمام بالصالة الخضراء، أما حفلة ماجد المهندس فى 23 سبتمبر بمركز الملك فهد الثقافى فى الرياض، وكذلك حفل رابح صقر فى الجمعة 25 ستبمبر الحالى بمركز الفهد الثقافى فى الرياض.
وسيقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة، منها: "تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا"، فيما يقدم راشد الماجد عددا من أغنياته، منها: "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل".
من ناحية أخرى طرح ماجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية،وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسة جاسم محمد.
يذكر أن ماجد المهندس احتفل بوصول مشاهدات أغنيته الجديدة "مو ضروري" إلى أكثر من 27 مليون مشاهدة منذ طرحها فى 2 يوليو، حيث نشر بوستر دعائى للأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
حفلات اليوم الوطنى السعودى
حفلات اليوم الوطنى السعودى
حفلات اليوم الوطنى السعودى
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