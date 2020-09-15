شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغنى "من حبى فيك يا جارى" ويكشف سر تألقه فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد سعد، خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه يعشق الأغانى القديمة، مؤكداً أنه تعلم الكثير من الأساتذة أصحاب الفن الأصيل، مشيراً إلى أنه يستمتع بأغنية "من حبى فيك يا جارى" للفنانة الراحلة حورية حسن، موضحاً أنه تعاون مع عمار الشريعى بمسلسل "هيما"، حيث أكد أن الشريعى نصحه عندما يقدم تتر مسلسل يتقمص شخصية البطل، حتى يشعر بالشخصية حتى يتثنى له تقديم الشكل الحقيقى للبطل.

وكشف سعد أن محمد رمضان رشحه لغناء أغانى تتر مسلسل "البرنس"، وعقدا جلسات عمل فى بداية التحضيرات، كما أن المخرج محمد سامى رشحه أيضاً وتجمعه صداقة قوية به وبدأنا نعمل على المسلسل، مشيراً إلى أن محمد سامى من أهم "الحكائين" في الدراما، ولذلك ظهرت أغانى المسلسل بشكل مميز ومختلف وتقبلها الناس بشكل قوى.

وفى سياق آخر، وصف سعد خطوبته أنه وجد حياته التي كان يتمناها بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن سعيد للغاية، خاصة أنه يجهز لبيته الجديد، ومن المقرر أن يعلن موعد زواجه عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الزوجية، كذلك كشف سعد عن تفاصيل أغنتيه الجديدة بصرة.