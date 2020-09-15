شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تنفى شائعة حملها وتؤكد: لدى ابنة واحدة اسمها "نور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين الأنباء التى ترددت مؤخرا حول حملها، مؤكدة أنها شائعات ولا أساس لها من الصحة ولديها ابنة واحدة اسمها "نور". وتشارك دوللى شاهين فى فيلم "عيد جواز" تأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، وبطولة إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية دوللى شاهين لتحضير 4 أغنيات سنجل جديدة، حيث تقدم أغنيتين للأطفال الفترة المقبلة، ثم تقدم أغنيتين متنوعتين بين الدراما والرومانسى، ومن المقرر أن يتم طرحها على فترة متباعدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان آخر أعمال دوللى شاهين على مستوى الأغانى أغنية "يا حبيبتى يا أمى" التى طرحتها فى عيد الأم من العام الماضى، بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا".