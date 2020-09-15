شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ديانا كرزون يوضح سبب استدعائه من قبل الأمن عقب حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي معاذ العمري زوج الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على استدعائه من قبل قوات الأمن لمعرفة تفاصيل حفل زفافه من حيث الأعداد التي حضرت الحفل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك مساء الإثنين: "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".



معاذ العمري عبر فيسبوك

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على زوجها الإعلامى معاذ العمرى، وسط دعوات من محبيها، الذى أقيم بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا. وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى في زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.

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وكانت النجمة الأردنية ديانا كرازون كشفت عن حفل زفافها، قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.

ونشرت ديانا كرزون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمرى وعلقت قائلة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".