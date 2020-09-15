شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد: غنيت مع حسن شاكوش عشان أثبت أن الجمهور مش بيحب الإسفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب أحمد سعد فقرته الفنية ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، بأغنية الوطنية "مين يقدر عليكى"، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، حيث أكد سعد أنه يعيش حالة من النشاط الفني خلال عام 2020، موضحاً أن الفترة الماضية جعلته يتأمل في حالته الفنية، ولذلك قدم أكثر من أغنية خلال الفترة المقبلة .

وأوضح سعد أنه سعى لديو مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حتى يثبت أن الشعب المصرى لا يحب الإسفاف، وهو ما جعله يقدم فرصة مع شاكوش بعيداً عن الإسفاف الذين وصفه به عندما ظهر، لافتاً إلى أن أغنية 100 حساب كان لها مردود إيجابى عند الجمهور وحققت نسب مشاهدة عالية.

يشار إلى أن أحمد سعد طرح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بصرة" على طريقة فيديو ريليكس وهى من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.