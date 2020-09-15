شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يكشف كيف قضى فترة كورونا وبداية تعارفه بـ منى زكى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد حلمى: "دائما أؤمن بأن طالما صحتى وأسرتى وعائلتى بخير فلا أخشى من شيء، وهذا المبدأ كان معى وقت كورونا، ولكنى فى فترة كورونا اكتشفت البيت وأولادى، ولم أخش الفيروس ولكنى كنت خائفا على أولادى، كما أننى خلال تلك الفترة وضعت خطط كثيرة وكنت أنوى إنهاء قراءة الكثير من الكتب، كما كنت أنوى أن أقوم برسم الكثير من اللوحات ولكنى فى الحقيقة خلال تلك الفترة لم أتحرك من على الأريكة ناظرا لسقف البيت أو إلى التليفزيون".

وأضاف الفنان أحمد حلمى خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس والذى يذاع على قناة DMC: "لم أكتشفت اكتشافات كثيرة فى منى زوجتى لأننا خلال حياتنا الطبيعة قليلين الخروج ومعتادين على المكوث فى المنزل سويا ولكن اكتشفت خلال تلك الفترة أطفالى وشقاوتهم ورأيت نفسى فيهم وأيقنت أن العربية صعبة جدا وأشفقت على أهلى لأننى كنت شقى مثلهم بل وأكثر بكثير".

وعن بداية تعارفه بزوجته الفنانة منى زكى قال: "كنت فى بداية مشوارى الفنى وكنت فى مجال الديكور وكنت أقدم برنامج الأطفال، وكنت معجبا بها كممثلة دون أى مشاعر أخرى وأتذكر أن أحد أصدقائى قال لو فى إحدى المرات ستتزوج منى زكى وأكد لى أن ذلك سيحدث وأنا لا أكترث لكلامه نهائيا، وفى يوم من الأيام اتصل بى المنتج محمد فوزى وطلب مقابلتى، فذهبت إليه بعد إنهاء تصوير برنامجى وكنت حينها مظهرى غير مرتب وقال مازحا وأعتقد أن رائحتى كانت كريهة، وعندما دخلت لمكتبه تفاجأت بوجود منى زكى وحينها توترت ولم أتمالك نفسى وكان كل همى ألا تصل رائحتى إليها ".

وأضاف حلمى: "كانت جلسة عمل عن مسرحية جديدة وفى نهاية الجلسة أتفق أنه سيكون هناك مكالمة أخرى لموعد آخر ونزلت من مكتبه وأنا متيقن انهم لم يحدثونى مرة أخرى ولكنى تفاجأت بمكالمة بعد يومين وطلب محمد فوزى مقابلتى وبعد جلسة العمل نزلت من عنده أنا ومنى سويا، وأخذت رقم تليفونها وعند وصولى للمنزل بدأت الاتصال بها للاطمئنان عليها فلم تجيب ثم اتصلت على منزلها فردت على وقالت إنها فقدت هاتفها المحمول فأخذت التفاصيل منها وذهبت أبحث عنه وبالفعل وجدته وأبلغتها على الفور، وهنا فرحت جدا وبعد هذا الموقف أصبحنا أصدقاء".