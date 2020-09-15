شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يروى كواليس تأليف أغنية سببها مشاجرة مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أيمن بهجت قمر: "لما بكتب أغنية مش بكون قاصد جملة معينة تعلق مع الناس، ولكن أنا بحب الحاجة الصعبة ومينفعش أستسهل في الكلام ومش أول قافية تيجى في بالى أعملها وخلاص، وإننا نعمل حاجة تبان انها سهلة ولكن في الحقيقة هي صعبة". وأضاف أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc: "أنا بلقط الكلام من الدنيا ومن المواقف اللى بتحصل قدامى، يعنى مثلا في مرة كنت بتخانق مع زوجتى ولقيتها بتقولى أنت شكلك عامل عملة روحت كاتبها في ورقة على جنب وعملتها أغنية، ومثلا بسأل صديق أنت فين فرد عليا قالى انت اللى فين ده أت اللى مبتسألش فتيجى في بالى فأعملها أغنية".

وتابع: "لازم أعمل أغانى تساير الحياة وتطورها، وأنا بعمل كل حاجة طبعا من مواقف في حياتى وفى حياة أصدقاء ليا وممكن ميكس بين الحاجتين، ولكن بشتغل برده في حاجات تانية بتتطلب منى أغانى للحب والأفراح فلازم اشتغل على ده برده".

واستكمل: "أنا اللى ساعدنى في النجاح ده حاجتين في حياتى هو وفاة والدى خلانى طلعت الشاعر اللى جوايا وكتبت أغانى كتير في حبى لوالدى، والحاجة التانية حبى لزوجتى كان مليان قصص فكنت بكتب كل حاجة أحسها والمطربين كانوا المرسال".

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يذكر أن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر احتفل مؤخرا، بوصول عدد مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمى إلى 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "كرم ربنا كبير ألف حمد وألف شكر.. في تلات أسابيع وكام يوم 100 مليون مشاهده".

وتخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.