بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا أمس الإثنين، بالمملكة العربية السعودية، عقب وصوله. الحفل أقيم بأحد الشواطئ بمدينة جدة السعودية، وسط حضور عدد من جمهور الهضبة، وقدم "عمرو" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه. ويحيي عمرو دياب حفلا غنائيا يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 90. ويقام الحفل تحت إشراف الهيئة العامة للترفية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، كما يشارك في الاحتفالات عدد من نجوم مصر وهم محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور.

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