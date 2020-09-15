مي الغيطي بملابس صيفية وخالد سليم في الجيم ..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية بأحد الأماكن الساحلية.

دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة عفوية، علقت :"نهار سعيد أفندم"

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، وإطلالة جذابة.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة لها من داخل حديقة منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأحد الشوارع.

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نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من إحدى حفلاتها.

خالد سليم

نشر الفنان خالد سليم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يتمرن في "الجيم".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمارس الرياضة.

لطيفة



نشرت المطربة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس بيضاء، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها

ليلى علوي



شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بغروب الشمس.

ريهام أيمن



نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال