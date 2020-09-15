فيديو.. محمد رمضان: "مرفوع عليا 500 قضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمد رمضان، عن تطورات قضيته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال رمضان، في مقابلة مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي": "لا أنشغل بغير مهنتي، وهذه القضية يمكن رقم 500 في حياتي، وعندي قضايا كتير جدا، وفيه قضية لتسببي في أزمات مرورية عند خروجي من المنزل، وقضية مقدمة للنائب العام إني منزلش من البيت إلا لتصوير أعمالي، يعني مش هعرف أروح أحلق".

يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان المقبل 2021 بمسلسل "موسى" ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، شيرين رضا، باسم سمرة، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.