فيديو.. هل اعتذر محمد رمضان عن مسلسل "نسل الأغراب" بسبب ترتيب الأسماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد رمضان، حقيقة اعتذاره عن مشاركة الفنان أحمد السقا بطولة مسلسل "نسل الأغراب".

ونفى "رمضان" في مقابلة مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" أن يكون ترتيب الأسماء هو سبب رفضه المشاركة في مسلسل "نسل الأغراب".

وقال: "كنت مشغول وقتها بالتحضير لمسلسل أحمد زكي، وممكن المشروع نفسه -نسل الأغراب- ما استهوانيش بشكل قوي، ومش حاسس إني هعمل فيه حاجة جديدة".

وأوضح أن السقا نجم كبير وله تاريخ كبير، مستبعداً أن يحدث خلاف بينه وبين أي نجم على ترتيب الأسماء على التتر، باعتبار أن كلمة نجم تعني أنه سيتعامل مع شخص ذكي ومتفهم وسيصلان إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأضاف أنه لو إلتقى السقا في مسلسل فسيقول له "يا أحمد الأقدمية تقول إنت اللي تختار اسمك يكون فين".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، فردوس عبدالحميد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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