صور..أول حفل بحري جماهيري لعمرو دياب في السعودية

في إطلالة صيفية بحرية مميزة، عاد الهضبة عمرو دياب لجمهوره، من خلال حفله الغنائي الجماهيري الأول، بعد فترة الحظر الفنية بسبب وبا كورونا، وذلك على إحدى شواطيء البحر الاحمر في السعودية.

اتصف الحفل بأجواء صيفية مميزة، حيث أقيم المسرح الذي تلوّن باللون السماوي، على الشاطيء مباشرة، مع إطلالة شبابية لدياب بـ قميص منقوش وبنطال قصير، وحذاء رياضي، وكانت كراسي الحفل خشبيه مبطنة بالوسادات،

بالإضافة إلى حضور الجمهور بملابس صيفية.

قدم دياب باقة من أغنياته المميزة من ألبومه الأخير "سهران"منها "ده لواتساب، قدام مرايتها"، و مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهروه"خلينا لوحدينا، أجمل عيون".

يعتبر هذا الحفل هو الأول في السعودية بعد جائحة كورونا، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي، ويستعد

دياب لحفله الثاني على التوالي في مدينة جدة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 26 سبتمبر ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية ، استكمالاً لفعاليات اليوم الوطني، بجانب عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم"محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك".

يذكر أن دياب قد طرح مؤخراً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج:أحمد النجار.