صور..أول حفل بحري جماهيري لعمرو دياب في السعودية

في إطلالة صيفية بحرية مميزة، عاد الهضبة عمرو دياب لجمهوره، من خلال حفله الغنائي الجماهيري الأول، بعد فترة الحظر الفنية بسبب وبا كورونا، وذلك على إحدى شواطيء البحر الاحمر في السعودية.
اتصف الحفل بأجواء صيفية مميزة، حيث أقيم المسرح الذي تلوّن باللون السماوي، على الشاطيء مباشرة، مع إطلالة شبابية لدياب بـ قميص منقوش وبنطال قصير، وحذاء رياضي، وكانت كراسي الحفل خشبيه مبطنة بالوسادات،بالإضافة إلى حضور الجمهور بملابس صيفية.
#أبحر_في_الصيف #كروز_السعودية @amrdiab pic.twitter.com/ddjR31MZ6M— Red Sea Spirit (@RedSeaSpirit) September 14, 2020
قدم دياب باقة من أغنياته المميزة من ألبومه الأخير "سهران"منها "ده لواتساب، قدام مرايتها"، و مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهروه"خلينا لوحدينا، أجمل عيون".
#أبحر_في_الصيف #كروز_السعودية @amrdiab pic.twitter.com/TmnhhA73rj— Red Sea Spirit (@RedSeaSpirit) September 14, 2020
يعتبر هذا الحفل هو الأول في السعودية بعد جائحة كورونا، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي، ويستعددياب لحفله الثاني على التوالي في مدينة جدة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 26 سبتمبر ، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استكمالاً لفعاليات اليوم الوطني، بجانب عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم"محمد حماقي، أنغام، تامر عاشور، أحلام، عبادي الجوهر، داليا مبارك".
في أجواء مليئة بالمتعة، أطرب الفنان #عمرو_دياب ركاب الكروز بغنائه في "الرأس الأبيض"!🎼#أبحر_في_الصيف#روح_السعودية pic.twitter.com/XqLWBOu2DV
Advertisements— روح السعودية (@VisitSaudiAR) September 14, 2020
يذكر أن دياب قد طرح مؤخراً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي بلغ أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج:أحمد النجار.
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