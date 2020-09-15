تراند اليوم : كل هؤلاء النجوم شتموا الغلبان محمد رمضان .. نمبر وان الخلوق المتواضع

يثير الفنان محمد رمضان دائمًا حفيظة العديد من زملائه داخل الوسط الفني، يُطلق على نفسه «نمبر 1»، لا يقبل بالمنافسة مع أي فنان آخر، ومؤخرًا يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لإطلاق أغنية «نمبر 2»، الأمر الذي رد عليه «رمضان» في حواره ببرنامج «إنسايدر بالعربي»: «مفيش حد يعرف يتريق.. نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال بالعالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1».

لم تكُن أزمة «رمضان» مع «الفيشاوي» الأولى من نوعها، نرصُد أبرز خلافات «رمضان» مع الفنانين، بسبب اعتقاده أنهم يسخرون منه.

1. سبق وطرحت بشرى أغنية للسخرية من محمد رمضان بعنوان «كوبرا»، وظهرت خلال الفيديو كليب، بصورة ساخرة، الأمر الذي اعتبره «رمضان» سخرية من أغنية «الملك».

«لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادى، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين».. اختارت الفنانة بشرى هذه الكلمات لتكون آخر مفاجآتها الغنائية لعام 2018، عبر كليب «كوبرا» لتهاجم به الفنان محمد رمضان.

وقال متابعون إن الأغنية جاءت ردًا على أغنيتي الفنان محمد رمضان بعنوان «الملك» و«نمبر وان»، واستعانت «بشرى» في الكليب بأسد حقيقي، على غرار الأسد الذي ظهر به «رمضان» في كليب «الملك». وجاء اللحن مشابهًا مع أغنية «الملك» والكلمات على نفس الوزن، مثل: «هولا هوبا هولا هوبا، أسدك يابا هبشته قطة».

ورد «رمضان» على «بشرى» بعد طرحها الأغنية، وقال في صفحته بـ«فيس بوك»:«الباشا اللي سَرَّح القطة جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطة»، وأضاف: «أسمر اللون وأفتخر».

2. خلاف آخر حدث بين محمد رمضان وأحمد حلمي، بسبب اعتقاد الأول أن الثاني يسخر منه بسبب سيارته، الأمر الذي ردّ عليه «حلمي» عبّر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «أعزائي الكرام.. توضيح بسيط وسريع بخصوص ما حدث بعد نشر الصورة بتاعتي وأنا راكب العربية الميني القديمة، اللي كانت معايا في فيلم (ظرف طارق).. واللي الناس فهمت إنها بغرض إني بوجه رسالة لزميلي الفنان محمد رمضان، وهذا ما أحزنني كثيرًا».

وأضاف: «يا جماعة أنا لو عايز أوجه رسالة لأي حد أعرفه كويس أو حتى معرفوش مش هاعمل كده على مواقع التواصل الاجتماعي.. لأني عمري ما عملت كده أبداً، لأني ببساطة ممكن أبعتله رسالة على موبايله، أو هاكلمه في التليفون».

واختتم «حلمي» كلامه، قائلاً: «زميلي العزيز محمد رمضان.. ربنا معاك ويوفقك دايما، وتحقق كل اللّي نفسك فيه في حياتك الفنية».

3. وعن إطلاق «رمضان» على نفسه «نمبر 1»، تحدث الفنان أمير كرارة، في برنامج «عايشة شو» عن محمد رمضان، وقال: «عمري ما أقول على نفسي إني رقم واحد، لكن بشوف الناس ده في عيون الناس، وإحنا 100 مليون إنسان، ومش كلهم هيحبوا أمير أو السقا أو رمضان أو عمرو يوسف أو أحمد عز، كل فنان وله جمهوره».

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وأضاف: «زعلت من محمد رمضان لما قال عني عند إعلانه حلقته في برنامجي استنوني مع الموهوب بالرغم أني قدمته للجمهور بالنجم».

4. دخل الفنان أحمد فهمي في وصلة سخرية على محمد رمضان، بعد أزمة الأخير الشهيرة مع الطيار أشرف أبواليسر، ونشر «فهمي» صور له من داخل المستشفى، في إشارة للسخرية من «رمضان»، وقال: «الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة»، ليرد فهمى على المنشور «الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا إيه»، وذلك في انتقاد واضح منه على تصرف محمد رمضان.

5. مشادة أخرى، حدثت بين محمد رمضان ومحمد عادل إمام، بسبب طلب «رمضان» التمثيل مع الزعيم عادل إمام، في أحد الأعمال الفنية.

وقال محمد إمام في حديث صحفي، إنه «تلقى بالفعل اتصالا من محمد رمضان من أجل طلب المشاركة مع عادل إمام في أحد الأعمال الفنية… هو كلمني فعلا وقالي بس أنا مقولتش لأبويا».

وتابع: «هو بيتكلم وبيعمل نمرة وبيقولها بالعشم وبيهزر، لكن أنا مقولتش لأبويا عادل إمام، لأن إحنا كنا معرفة وعارفه، لكن هو حبيبي جدا وكنا شلة واحدة زمان مع هيثم زكي وأحمد فهمي، لكن الظروف حاليا أبعدتنا».

وتابع: «أنا معجب بأغانيه الأخيرة ولن أغني مثله لأنني مركز في التمثيل… خليه هو نجم في الغناء وأنا نجم في السينما».

6. خلاف آخر حدث هذه المرة بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد رمضان، إثر تعليق «بيومي» على دور الأخير في مسلسل «الأسطورة» بسبب دهشته بأدائه شخصية وكيل نيابة في مسلسل «الأسطورة»، ثم يتحول إلى بلطجي بهذا الشكل والصوت، إذ قال الأول على الثاني: «صوته كان بيحسسني أنه (حشاش)، وقلت (ده لما هيتحول لبلطجي هيبقى عامل ازاي؟)».

علق محمد رمضان على بيومي قائلًا: «ما شاء الله، وكان عندك وقت كمان تشوف الأسطورة يا بيومي؟! سيبك من النقد وركز في شغلك زميلي النحيت».