تراند اليوم : محمد صبحي يرفض تجسيد شخصية طبيب الغلابة ويرشح هذا الفنان – فيديو

رد الفنان محمد صبحي على ترشيح الممثلة وفاء عامر له لتقديم شخصية الطبيب محمد مشالي الشهير بـ”طبيب الغلابة”

رفض صبحي ترشيح وفاء عامر وطلبها منه أن يقدم عمل يجسد السيرة الذاتية لطبيب الغلابة محمد مشالي، وذلك خلال استضافته في أولي حلقات برنامجه “عين أونلاين”، الذي تقدمه شيرين سليمان وعقب سؤالها عن

وتابع أنه يري أن لطفي لبيب هو الانسب لهذا الدور، ربما أفكاره تتناسب مع الدكتور الراحل وهو يحب ان يقدم شخصية مثله لكنها تتناسب أكتر مع لطفي لبيب.

برنامج ” عين أون لاين” هو برنامج أسبوعي تقدمه شيرين سليمان عبر يوتيوب، تستضيف من خلاله عدد من الشخصيات العامة والفنية ليتحدثوا عن مشوارهم والدروس المستفادة وكذلك إبداء آرائهم فيما يخص أهم الترندات التي تشغل جمهور السوشيال ميديا.