تراند اليوم : داليا مصطفى زعلانة من جوزها – شوف السبب

قالت الفنانة داليا مصطفى، إن أي امرأة في الدنيا تحب المفاجآت وخاصة من زوجها لأنها حاجة لطيفة وتُجدد الحياة الزوجية جدًا، مشيرة إلى أنها ترى أن وجود الزوجة مع زوجها بمفردهما بعيدًا عن الأولاد وأي ضغوط للحياة يعمل على تجديد الحياة الزوجية ويُزيل الطاقة السلبية ويُجددها بطاقة إيجابية بين الزوجين.

وأضافت “مصطفى”، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج “حلو الكلام”، المذاع على قناة “صدى البلد”: “أنا إنسانة بخاف من الحسد جدًا”، مشيرة إلى أن الحسد مذكور فى القرآن الكريم، لافتة إلى أن زوجها الفنان شريف سلامة بعد الزواج أفضل بكثير قبل الزواج لأنه أصبح ألطف وأهدى وأصبح بشكل عام أفضل.

وتابعت: “شريف سلامة مبيعرفش يقول كلام حب على الإطلاق، ولكنه كل كام سنة يقول جملة أو كلمة حب ليا، ولكنه لا يتكلم في الحب، وبشكل عام لا يعرف التعبير عن مشاعره، قائلة: “ربنا أهداني جوهرة متجسدة في زوجي الفنان شريف سلامة”.