تراند اليوم : لأول مرة .. هنا الزاهد تحكي عن تجربتها في هزر فزر – شاهد

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن تجربتها الوحيدة في تقديم البرامج من خلال برنامج “هزر فزر”.

وعن هذه التجربة كتبت هنا الزاهد قائلة: “برنامج هزر فزر، اتبسطت جدا من التجربة دي، واستمعت بجد بكل حلقة وكنت بلعب مع الضيوف كلهم من قلبي، ضحكت ولعبت وغنينا ورقصنا وكنت بنسى إني في كاميرا وإن احنا في برنامج، مين متابع برنامج هزر فزر”.

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يشار إلى أن برنامج “هزر فزر” بدأ عرضه في مارس الماضي، وتوقف خلال شهر رمضان، ثم عاد للعرض مرة أخرى بداية شهر أغسطس الماضي على قناة cbc.

على جانب آخر هنا الزاهد يعرض لها في السينمات فيلم “الغسالة”، من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، إنتاج مشترك بين شركات “نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية” و”سينرجي”، ويتولى التوزيع محليًا شركة “دولار فيلم‎”.‎