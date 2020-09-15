ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي بـ"رسالة اعتذار"

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ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي بـرسالة اعتذار
الإثنين 14 سبتمبر 2020
أعلنت المطربة الأردنية، ديانا كرزون، بصورة مفاجئة لجميع معجبيها، الإثنين، خبر زواجها.
وشاركت كرزون عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها مع عريسها، الإعلامي معاذ العمري، والتي كشفت معها أن حفل زفافهما سيكون الإثنين الموافق 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
واعتذرت ديانا كرزون في بيانها عن عدم قدرتها دعوة جميع الأهل والأحباب والأصدقاء ليشاركوها الفرحة، احتراما لتعليمات السلامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكتبت: "كثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف الذي نمر فيه لم يسمح لنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هذا الوباء عن البلد وأهلها الطيبين".
واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري، في شهر فبراير/شباط.
وشاركت كرزون وقتها صورا للحفل عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة".
وأضافت: "أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد".
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