وائل جسار يشيد بالراحل بليغ حمدى ويصف ألحانه بالخالدة

شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يشيد بالراحل بليغ حمدى ويصف ألحانه بالخالدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان اللبناني وائل جسار: "إن مصر هي أم الفن والملحنين والمطربين، الفنان الراحل بليغ حمدي اسم كبير في عالم الفن، وتربيت على أغانيه وإحساسه في الألحان"، معقبا: "ربنا خلق بليغ حمدي ومخلقش غيره في الألحان".
وأضاف وائل جسار، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائيةTeN ، اليوم الإثنين، أن الراحل قدم العديد من الأعمال الخالدة لكبار الفنانين والمطربين، وتابع: "وكنت أتمنى أن أكون من هذا الجيل حتى أتشرف بتلحينه لي"، مؤكدا أن مثل هذا الأغاني لا نرى مثلها اليوم، وهي مناسبة لجميع الأجيال والإعمار، وهذا هو الفن الصحيح الذي لا يموت".
وأكد الفنان اللبناني: "جميع أغاني العملاقة وردة جميلة جدا، وأنا قمت بغناء الكثير من الأغاني لها، منها: لولا الملامة، وقال إيه، وكان حليفها النجاح، لأن هذه النوعية من الأغاني لابد أن يكون الفنان صادقا في تقديمها".
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يشيد بالراحل بليغ حمدى ويصف ألحانه بالخالدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.