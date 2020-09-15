شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أيمن بهجت قمر: "إن نجاح أغنية بالبنط العريض لم يكن مقصودا والقصة ليست بأنى شعرت بأنا لناس تحتاج للطبطبة ولكن ده ممكن يكون تحليل لما يحتاجه الناس في الوقت الحالي ولذلك حقق النجاح". وأضاف أيمن بهجت قمر خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، المذاع على قناة Dmc: "حسين الجسمى بعتلى اللحن وأنا أول مرة أتعامل معاه كملحن لأن طول عمرى بتعامل معاه كمطرب، وعجبنى أوى وقعدت أكتب عليه لأن اللحن بيساعد برده، وطلب منى جملة تعلق مع الناس وسبحان الله هي جت كدة".

وتابع: "في كميا جميلة بينى وبين حسين الجسمى، وهو من الناس اللى بتريحنى جدا في الشغل، وهو من المطربين الكبار اللى صوته بصمة، وإنسان على قدر كبير من الأخلاق والاحترام، بجانب أن التوزيع كمان مع توما وده بيكمل سلسلة نجاحتنا احنا التلاتة سوا".

يذكر أن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر أحتفل مؤخرا، بوصول عدد مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمى إلى 100 مليون مشاهدة في أقل من شهر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "كرم ربنا كبير ألف حمد وألف شكر.. في تلات أسابيع وكام يوم 100 مليون مشاهده".

وتخطت أغنية "بالبنط العريض" التى طرحها النجم الإماراتى حسين الجسمى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

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