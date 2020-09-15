شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستعيد ذكريات "الباليرينا " الصغيرة بصورة أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت النجمة نيللي كريم ذكرياتها مع جمهورها ومتابعيها بصورة لها من دولاب الطفولة، حيث ظهرت وهي في عمر الخمس سنوات تقريباً، وترتدي فستانا سواريه وتستعد لتأدية عرضها الخاص في فن رقص البالية الذي تبرع فيه.

ونشرت نيللى كريم صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهي ترتدي فستانها وعلقت "نيللي الصغيرة"، في إشارة الي طفولتها، وسرعان ما حصدت النجمة على عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها خلال وقت قصير من نشرها للصورة، وكتبت أحدهم "الله على الحاجات الحلوة والذكريات الجميلة"، بينما كتبت آخري "كده قمر وكده قمرين".

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نيللي كريم

وكانت النجمة نيللى كريم شاركت جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها على البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية بالجونة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الجنة على الأرض".