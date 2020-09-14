صور| رايان رينولدز يخضع لاختبار كورونا قبل تصوير "Red Notice"

رنا صلاح الدين - خضع النجم العالمي رايان رينولدز إلى اختبار فيروس كورونا، قبل استئناف تصوير فيلم الأكشن والكوميديا "Red Notice".

ويشارك رايان في بطولة الفيلم الجديد كل من دواين جونسون "ذا روك" والنجمة جال جادوت.

وغرد رايان رينولدز عبر تويتر، قائلا: "العودة إلى العمل في فيلم Red Notice، اختبار كوفيد سريع وسهل".

ريان

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وأضاف: "يضع الطبيب المسحة في أنفك، بحيث تكون عميقة بما يكفي لدغدغة ذكريات طفولتك ثم تنتهي، بغض النظر عما تقوله له، لن يشتري لك العشاء أولاً".

فيلم "Red Notice" وهو فيلم كوميدي أكشن من إنتاج نتفليكس، والذي بدأ تصويره في أتلانتا خلال يناير الماضي، وقد توقف الإنتاج في مارس بسبب جائحة كورونا.