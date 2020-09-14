زفاف ديانا كرزون.. المطربة الأردنية تبدأ حياة جديدة بـ"فستان شيك"

تنال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين، صورا من حفل زفاف المطربة الأردنية ديانا كرزون، على الإعلامي معاذ العمري.



ويتضح من الصور، أن الحفل أقيم بحضور الأهل والأصدقاء فقط تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وارتدت "كرزون" فستانا أبيض، فيما ارتدى زوجها الإعلامي معاذ العمري بدلة سوداء.

وكانت "كرزون" كشفت، الإثنين، إقامة حفل زفافها مساء، مؤكدة أنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.





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وقالت "كرزون": "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمح لنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة".





وأضاف: "ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".



