مهرجان بوسان السينمائى ينطلق بثلث الطاقة دون اتصال بشرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمو مهرجان بوسان السينمائى الدولى، الذى يقام فى كوريا الجنوبية، أن العمل فى النسخة الـ25 من المهرجان سيقل بمقدار الثلث وستكون فعاليات المهرجان بشكل إلكترونى بعيدا عن التدخل البشرى قدر الإمكان وغير متصل بالإنترنت أى أنه تم إلغاء معظم الأحداث التى تنطوى على اتصال بشرى، بسبب التحديات التى يفرضها فيروس كورونا.

ويقام المهرجان مع المواعيد المعلنة حديثًا في الفترة ما بين 21-30 أكتوبر، وسيفتح الفيلم بفيلم "Septet: The Story of Hong Kong" ، وهو فيلم لمخرجين من هونج كونج، والذي كان رسميًا في السابق اختيار مهرجان كان السينمائي،وسيختتم المهرجان بفيلم رسوم متحركة ياباني "Josee، the Tiger and the Fish" للمخرج تامارو كوتارو.

ويشمل المهرجان مراسم الافتتاح والختام والسجادة الحمراء وحفلات الاستقبال، لكن تم إلغاء التحيات على المسرح، واجتماعات المعجبين "Open Talk" واجتماعات الضيوف الأخرى عبر الإنترنت.