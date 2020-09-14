شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب بعد توعدها بحلق "شنب" زوجها أوكا: زى ما وعدتكم مدخلش البيت بشنبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أوكا زوج الفنانة مي كساب إلى طرح كليب أغنيته الجديدة "1991" قريبا بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج، في الوقت الذي تواصل فيه مي كساب الترويج للأغنية الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث توعدت مؤخرا بأن يحلق زوجها "شنبه" بعدما ظهر في البوستر الدعائى للأغنية بـ"شنب" مرتديا ملابس تتناسب مع فترة التسعينيات.

وحينما نشرت مي كساب البوستر الدعائي لأغنية "1991" وجهت رسالة إلى زوجها أوكا قائلة: "أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي على الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق على طول، مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك.. ١٩٩١ قريبا بالأسواق".

وبعد مرور نحو 4 أيام ظهرت الفنانة مي كساب في مقطع فيديو كوميدي مع زوجها بدون "شنب" في أحدث ظهور لهما، حيث قالت في الفيديو: "زي ما وعدتكم مدخلش البيت بشنبه"، كما علقت: "نعيما يا حبييي حمد لله علي سلامتك الشنب راح.. راح كان ماضي وراح".

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الفنانة مي كساب

وتشارك المطربة مى كساب بمقطع غنائي فى أغنية زوجها أوكا الجديدة، بعنوان "١٩٩١"، وهى من ألحان وتوزيع أوكا، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة علي يوتيوب والقنوات الفضائية.



مي كساب

كما شهدت ساحة المهرجانات الشعبية منذ فترة انفصال المطرب أوكا عن صديقه المقرب له وزميل الكفاح أورتيجا، وبدأ هذا الانفصال من طرح المطرب أورتيجا أغنية بشكل منفرد تحت عنوان "أنا هتجن" بدون صديقه أوكا، ليكون بداية الانفصال بشكل غير معلن بعد مشواره غنائى على مدار 10 سنوات.



أوكا

من ناحية أخرى قالت مى كساب، فى تصريحات السابقة لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تسجيل 4 أغانى من ألبومها الجديد هى الأولى بعنوان "زعلت ليه" من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر على، وتوزيع أوكا، والأغنية الثانية "يا مسافر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، أما الأغنية الثالثة "عم الناس"، والرابعة "زن زن، من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا.