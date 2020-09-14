شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يبدأ تصوير مسلسل "الأسد" وينتظر طرح "الهجام" والان مع تفاصيل الخبر
وكشف محمد فاروق الشهير بـ"شيبة" أنه يجسد دور شاب رومانسي وشخصية ناجحة وطموحة، على خلاف الأدوار التى اعتاد على تجسيدها فى أعماله السابقة إذ كان يقدم دور "الشرير" مثل "سيد شيبة" في فيلم إبراهيم الأبيض.
على جانب آخر ينتظر أحمد عبد الله محمود طرح أحدث أعماله الفنية الممثل في فيلم "الهجام"، الذي يقوم ببطولته وإخراج مرقص عادل، وينتمى لأعمال البطولة الشبابية، ويشارك فى بطولته الفنان أحمد عبد الله محمود، ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض، وقد انتهي من تصويره منذ فترة طويلة، ولم يتم تحديد موعد طرحه إلى الآن.
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