شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تشويقي جديد لفيلم "No Time to Die" قبل طرحه في نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند إعلانا تشويقا جديدا لفيلم "No Time to Die"، حيث نشر الحساب الرسمى لـ جيمس بوند عبر تويتر، مقطع فيديو جديد من الفيلم المرتقب الذي من المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

وغرد الحساب الرسمى لـ جيمس بوند عبر تويتر على الفيديو الدعائي قائلا :"هل الغامض سافين (رامي مالك) هو الخصم الأكثر رعبا حتى الآن؟" مضيفا :" فيلم No Time to Die، في دور السينما في نوفمبر المقبل".

وكانت حرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الأكشن الشهيرة لجيمس بوند منذ فترة، على استعادة ذكرياتها مع تصوير فيلم SKYFALL، الذى عرض عام 2012، وظهر النجم دانيال كريج في الصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية بموقع انستجرام، وهو من وراء الكواليس، بجوار كل من جودي دينش وروري كينير.



الاعلان التشويقي لفيلم No Time to Die

وفى سياق متصل، استقرت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند، عرض فيلمها المقبل No Time to Die فى 12 نوفمبر المقبل بالمملكة المتحدة و20 نوفمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أكد موقع فارايتى.

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فيلم No Time to Die

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.



لقطة من فيلم No Time to Die

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.