شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تبدأ تصوير حكاية "أبيض وردى" من مسلسل إلا أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة جميلة عوض، اليوم الإثنين، تصوير حكاية "أبيض وردى" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم الأحمدى، ويشارك الفنانة جميلة عوض بطولة العمل، أحمد خالد صالح وخالد أنور ونجلاء بدر.

مسلسل "إلا أنا" يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.