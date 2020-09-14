فضل شاكر يعيد نشر أعماله الفنية على "يوتيوب" ويوثق صفحات السوشيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حاليا النجم اللبنانى فضل شاكر إعادة نشر الأعمال الفنية الخاصة به، حيث يمتلك كافة حقوق تلك الأعمال على نشرها على القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، كما سيتم نشر عدد من الأغانى الجديدة، كما أيضا يعمل علي توثيق صفحات سوشيال ميديا فيس بوك، وتويتر، وانستجرام.
وكان فضل شاكر مؤخرا طرح أغنية "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.
وتقول كلمات أغنية "صباح الخير يا لبنان" للفنان فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد اكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".
وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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