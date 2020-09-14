شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يعيد نشر أعماله الفنية على "يوتيوب" ويوثق صفحات السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل حاليا النجم اللبنانى فضل شاكر إعادة نشر الأعمال الفنية الخاصة به، حيث يمتلك كافة حقوق تلك الأعمال على نشرها على القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، كما سيتم نشر عدد من الأغانى الجديدة، كما أيضا يعمل علي توثيق صفحات سوشيال ميديا فيس بوك، وتويتر، وانستجرام.

وكان فضل شاكر مؤخرا طرح أغنية "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.

وتقول كلمات أغنية "صباح الخير يا لبنان" للفنان فضل شاكر "صباح الخير يا لبنان صباح الخير يا لبنان.. يا ساكن بفضا الوجدان.. يا أجمل ما خلق ربي.. بلد اكبر من الأحزان.. صباح الخير لبوابك.. لورد مزين عتابك.. صباح الجنة ع ترابك.. يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى أخضر.. صباحك ريحة العنبر.. تجي وتفيق الفنجان".

وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن "وحشتوني" من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.