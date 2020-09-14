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شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تعلق على السخرية منها بسبب صور الفراعنة "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الأيام الأخيرة الماضية الكثير من المنشورات الساخرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، من النجمة سوسن بدر بعد ظهورها في جلسة تصوير جديدة وهى تشبه ملامح الفراعنة. ونشرت النجمة مجموعة من صور الكوميكس الساخرة منها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "أنا معنديش فيس بوك حد من أصحابي بيبعتلى البوستات دي ومن كتر ما بحبها عايزاكم تشوفوها معايا بجد بضحك من قلبي وعارفة إن كل ده حب".
وعلى جانب آخر تعيش الفنانة سوسن بدر انتعاشة سينمائية كبيرة هذه الأيام فى ظل الحركة السينمائية الحالية بوجود عدد كبير من الأفلام يتم تصويرها أو يتم التحضير لها فى الوقت الحالى، سوسن بدر إذ تعاقدت على المشاركة فى بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، تستعد للبدء فى تصويرهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهت من فيلم "إلا أنا" مع تامر حسنى، الذى كان متوقف بسبب فيروس كورونا وتم استئنافه مؤخراً والانتهاء من آخر مشاهده.
أول الأفلام التى تبدأ سوسن تصويرها هو "ثانية واحدة" الذى انطلق تصويره الأسبوع قبل الماضى، وتستعد سوسن لبدء مشاهدها فى العمل خلال الأيام المقبلة، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدى وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.
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