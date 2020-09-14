راندا البحيري عن يوسف الشريف: "شهادتي فيك مجروحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة راندا البحيري، على توجيه رسالة للفنان يوسف الشريف، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ونشرت "راندا" فيديو لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "عزيزي النجم المحترم المحبوب القيصر يوسف الشريف، كل سنة وإنت طيب يا يوسف، شهادتي فيك مجروحة لأني أعرفك من قبل التمثيل، والحمد لله لما بشوفه بيتكلم وبيمثل في أعمال، بشوفه من الناس اللي متغيرتش زي ناس كتير ولو في تغير فهو للأحسن".

وأضافت: "ربنا يديك على قد نيتك اللي كلنا عارفينها وعلى قد احترامك، وبتمنالك الخير والسعادة من كل قلبي في عيد ميلادك".

يذكر أن يوسف الشريف يحتفل اليوم الإثنين 14 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ 42، وكان آخر أعماله مسلسل "النهاية" الذي عرض في رمضان الماضي.

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