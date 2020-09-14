" مش مستريح".. الحلفاوي يعلق على تشكيل الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تشكيل فريق الأهلي في المباراة التي تجمعه بنادي الاتحاد السكندري، المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مش مستريح للتشكيل اللي فايلر بادئ بيه، لكن هو أدرى طبعا، أكيد الدنيا هتتغير في الشوط الثاني".
مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تقام ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، ويدخل الأهلي اللقاء وهو يبحث عن تحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز رسميا للمرة الثانية والأربعون في تاريخه.
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