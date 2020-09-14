مي شاهين زوجة غيورة في مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة مي شاهين، إنها تجسد شخصية فتاة تدعى "نيفين"، ضمن أحداث مسلسل "شارع 9".

وأكدت أن شخصية "نيفين" شخصية غيورة للغاية، كما أنها غيورة بشكل خاص على زوجها ضابط الشرطة، الذي يجسد شخصيته الفنان حسام فارس.

وأوضحت أن شخصية "نيفين" بعيدة تماما عن شخصيتها الحقيقية، مشيرة إلى إنها استحضرت أساسيات الشخصية من مخزونها التي جمعته من شخصيات كثيرة جمعت بينهما الحياة ووجدت فيهم صفة الغيرة.

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وقالت "مي" إنها لا تحب أن يكون في حياتها أشخاص مثل شخصية "نيفين"، حيث ترى أن من يعانون بهذه الصفة أشخاص تنقصهم أمور عديدة في حياتهم الشخصية.

وأشارت مي شاهين، إلى المنتج عبدالله منصور، والمخرج محمد عبدالخالق رشحاها للمشاركة في المسلسل.

مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، أحمد وفيق، هدى الأتربي، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ومن إنتاج شركة "الريماس".