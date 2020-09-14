بهذه الكلمات.. نجوى كرم تحتفل بـ"عيد الصليب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت المطربة اللبنانية نجوى كرم بـ"عيد الصليب"، الموافق، اليوم 14 سبتمبر. وكتبت "كرم" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "ينعاد على الجميع بالخير والسلام، ارفعنا يا سيد بصليبك لأنو هيدا الطريق للإخلاص". يذكر أن نجوى كرم، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "بعشق تفاصيلك"، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

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