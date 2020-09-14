وفاة أسطورة موسيقى "الريغي" توتس هيبرت بأزمة رئوية عن 77 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - اعتبر عام 2020 بكوارثه ورحيل أساطيره الفنية عاماً حزيناً بامتياز، وآخر من رحلوا ،أسطورة موسيقى "الريغي" توتس هيبرت .

توفي اسطورة غناء موسيقى "الريغي" الجامايكي توتس هيبرت في أحد مستشفيات العاصمة كينغستون، بعد إصابته بأزمة رئوية حادة أدخلته في غيبوبة اصطناعية لم يتم السيطرة عليها عن عمر 77 عاماً.

نعته فرقة "توتس أند ذي ميتالز"عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، في منشور جاء فيه:"ننعى إليكم بمزيد من اللوعة وفاة فريديريك ناثانيال توتس هيبرت هذا المساء محاطاً بعائلته، في مستشفى وست إنديز الجامعي في كينغستون جامايكا.

ورغم كون " توتس هيبرت" أقل شهرة من مواطنه بوب مارلي، يُنسب إليه أنه كان مبتكر موسيقى الـ"ريغي" من خلال أغنية له عام 1968 بعنوان "دو ذي ريغي".

وقد حققت هذه الموسيقى نجاحاً عالمياً بفضل أغنيات بوب مارلي (1945-1981) وفرقته "ذي ويلرز ".

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توتس هيبرت

مشاهير ودعوه بكلمات مؤثرة

وسارع "زيغي" نجل بوب مارلي، إلى نعي توتس هيبرت الذي كان بمثابة والده الثاني، وفي تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي: "تويتر" كتب: "تحادثت معه قبل بضعة أسابيع وأخبرته كم أحبّه"، وأضاف "روحه معنا، وموسيقاه تمدّنا بالحيوية، ولن أنساه أبداً ".

أما نجم فرقة "رولينج ستونز" ميك جاغر فغرّد معبرّاً عن حزنه الشديد لوفاة هيبرت، وكتب قائلاً: "كان يتمتع بقدرة صوتية كبيرة، وكان يقدّم دائماً كل طاقته على المسرح.. إنها خسارة كبيرة لعالم الموسيقى"،وفقاً لوسائل الإعلام المختلفة.

من هو توتس هيبرت"؟

هو من مواليد عام 1945 (جامايكا) ، الأصغر في عائلة مكوّنة من سبعة أولاد، وقد بدأ الغناء في جوقة إحدى الكنائس المعمدانية، وكان يختزل أوركسترا كاملة في شخصه، إذ كان يتمتع بقدرة العزف على كل الآلات التي تستخدمها فرقته .

أصدر هيبرت في ختام مسيرته الموسيقية أسطوانة بعنوان: "غوت تو بي تاف" شكّلت عودة فرقته "توتس أند ذي ميتالز"، وكان حتى كانون الثاني/يناير 2020 لا يزال يحيي حفلات موسيقية بهمة إبداعية ملهمة نادرة.