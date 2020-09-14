في هذا الموعد .. مي عز الدين تنتهي من تصوير خيط حرير

يوشك فريق عمل مسلسل خيط حرير على الإنتهاء من التصوير، حيث يفصلهم 21 يومًا لكي يعلنوا فركش المسلسل.
ومسلسل خيط حرير من بطولة النجمة مي عز الدين، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك،
ومسلسل خيط حرير من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من مي عز الدين، محمود عبدالمغني، نيكولا معوض، مي سليم، سوسن بدر، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد سليمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ياسمين رحمي، نسمه النجار، ولاء الشريف، يوسف عثمان، هنادي مهنى.
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