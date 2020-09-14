فيديو .. لحظة وصول عمرو دياب إلى السعودية من أجل العيد الوطني

نشر النجم الكبير عمرو دياب فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر عمرو دياب من خلاله أثناء لحظة وصوله إلى المملكة العربية ، من أجل اليوم الوطني السعودي الـ 90. السعودية ، من أجل اليوم الوطني السعودي الـ 90. Advertisements ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب الحفل يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90. وذلك ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90. يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرًا كليب بعنوان أماكن السهر، والكليب من إخراج أحمد النجار، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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