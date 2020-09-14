شاهد .. ديانا كرازون تعلن عن موعد زواجها من معاذ العمري

نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة مع زوجها الإعلامي معاذ العمري، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وصرحت ديانا كرزون قائلًا: بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين. معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين. Advertisements وأضافت ديانا كرزون قائلة: احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام..كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة. جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام..كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة. يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الدنيا بتضحك، والكليب من إخراج صهيب الشايب، والأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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