باليرينا منذ الصغر .. صورة نادرة لـ نيللي كريم بمرحلة الطفولة

نشرت النجمة نيللي كريم صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت نيللي كريم من خلالها في مرحلة Advertisements الطفولة أثناء ممارستها الطفولة أثناء ممارستها رياضة الباليه. ومن ناحية آخرى تشارك النجمة نيللي كريم في بطولة فيلم 30 مارس، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، خالد الصاوي، صبري فواز، إنجي المقدم، محمد شاهين، وليد فواز، شريف دسوقي، محمد عزمي، ندى موسى، محمد علي رزق. خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، خالد الصاوي، صبري فواز، إنجي المقدم، محمد شاهين، وليد فواز، شريف دسوقي، محمد عزمي، ندى موسى، محمد علي رزق.

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