نشر النجم خالد النبوي صورة برفقة والدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ورثى خالد النبوي والدته بكلمات من ذهب، قائلًا: أمي حبيبتي .. سنتين على الرحيل وانتي لسهالنور اللي بينور الطريق .. كل يوم ابعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي و عملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل .. وحشتيني.
ومن ناحية آخرى يشاع أن النجم خالد النبوي سوف يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الإختيار، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، محمد علاء، أحمد مكي، محمد جمعة، ويشاع في المشاركة كل من هؤلاء النجوم: أحمد صلاح السعدني، عمرو عبدالجليل، محمد فراج، مي عز الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات من ذهب .. خالد النبوي يرثي والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.