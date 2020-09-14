بكلمات من ذهب .. خالد النبوي يرثي والدته

نشر النجم خالد النبوي صورة برفقة والدته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ورثى خالد النبوي والدته بكلمات من ذهب، قائلًا: أمي حبيبتي .. سنتين على الرحيل وانتي لسه

النور اللي بينور الطريق .. كل يوم ابعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي و عملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل .. وحشتيني.

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ومن ناحية آخرى يشاع أن النجم خالد النبوي سوف يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الإختيار، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، محمد علاء، أحمد مكي، محمد جمعة، ويشاع في المشاركة كل من هؤلاء النجوم: أحمد صلاح السعدني، عمرو عبدالجليل، محمد فراج، مي عز الدين.