صور.. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها إيلي

احتفلت الفنانة باسكال مشعلاني بعيد ميلاد ابنها إيلي الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وهنأت باسكال ابنها إيلي قائلة: اليوم صارو 9 .. عقبال المية ياروح ماما .. احلى نهار بحياتي 14 سبتمبر .. الله يخليلي اياك انت حياتي روحي قلبي شوفك احلى شاب هابي بيرث دي يا إيلي. إيلي. Advertisements يذكر أن الفنانة باسكال مشعلاني طرحت مؤخرًا كليب بعنوان فرصه نرجع، وشارك في الكليب الفنان إيساف، والكليب من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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