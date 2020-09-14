فيديو .. راندا البحيري تهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده

نشرت الفنانة راندا البحيري فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وهنأت راندا من خلاله زميلها الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده، قائلة: عزيزي النجم المحترم المحبوب القيصر يوسف الشريف .. كل سنة وانت طيب يا يوسف .. شهادتي فيك مجروحة لأنيأعرفك من زمان أوي .. واللي ميعرفش أني اعرفه من قبل من مثل خالص .. والحمد لله أني لما اشوفه دلوقتي او اسمع عنه أخبار وبتاع أعماله .. الحقيقة أنه لم يتغير وإذا أتغيرت فتغير للأحسن .. ربنا يديلك على قد نيتك الحلوة وعلى قد احترامه وأخلاقك وعلى حبك للناس اللي حوليك ..أتمنى لك الخير والسعادة في عيد ميلادك.
يذكر أن الفنانة راندا البحيري شاركت الفنان يوسف الشريف في بطولة فيلم آخر الدنيا، والفيلم من تأليف محمد رفعت، وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من نيللي كريم، هيدي كرم، ماجدة الخطيب، أشرف رياض، علا غانم، رمضان خاطر، إيهاب علم الدين، شيماء إيهاب، محمد رمضان، شريف مدكور، نهى العمروسي.
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